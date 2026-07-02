Batman Petrolspor Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Abant Gölü Milli Parkı mevkisinde bulunan bir otelde kamp yapan Batman ekibi, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Selçuk Şahin koordinesinde gerçekleşen akşam antrenmanına koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Batman Petrolsporlu futbolcular, daha sonra kondisyon çalışması yaptı.

Kırmızı beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı pas ve şut çalışmasıyla tamamladı.