Batman Petrolspor taraftarları Elazığspor takım otobüsüne saldırdı - Son Dakika
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Spor

Batman Petrolspor taraftarları Elazığspor takım otobüsüne saldırdı

Batman Petrolspor taraftarları Elazığspor takım otobüsüne saldırdı

TFF 3. Lig 2. Grup'un 19. haftasında oynanan Batman Petrolspor-Elazığspor maçı sonrası bazı Batmanlı taraftarlar Elazığspor takım otobüsüne saldırıda bulundu. Maçtan önce, maç içerisinde ve maç sonrasında 'Faşist Elazığ, intikam, öleceksiniz' gibi tezahüratlarda bulunan Batman Petrolspor taraftarları kameralara yansıdı.

11.02.2024 19:11
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TFF 3. Lig 2. Grup'un 19. haftasında oynanan Batman Petrolspor- Elazığspor maçı sonrası bazı Batmanlı taraftarlar Elazığspor takım otobüsüne saldırıda bulundu.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 19. haftasında Batman Petrolspor sahasında Elazığspor ile 1-1 sona erdi. Elazığspor kafilesi Batman Petrolspor müsabakası sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında stadyumdan ayrılırken takım otobüsüne saldırmaya çalışan Batman Petrolspor taraftarları görüntülendi. Maçtan önce, maç içerisinde ve maç sonrasında 'Faşist Elazığ, intikam, öleceksiniz' gibi tezahüratlarda bulunan Batman Petrolspor taraftarları kameralara yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Batman Petrolspor taraftarları Elazığspor takım otobüsüne saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman Petrolspor taraftarları Elazığspor takım otobüsüne saldırdı - Son Dakika
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