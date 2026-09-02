Batman Petrolspor, Vanspor'u 2-0 yenerek 13 puana yükseldi

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Ramazan Ufuk Avdaş, Enes Berk Güçlü

VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Abdulsamed - Sinan, Oulare, Faruk Can, Mehmet Manış, Mehmet Özcan (Dk. 66 Khan), Özkan, Furkan (Dk. 46 Alhaft), Bardhi (Dk. 83 Celal), Ozan Can (Dk. 66 Hikmet), Zivkovic (Dk. 31 Mehmet Can Davarcıoğlu)

BATMAN PETROLSPOR: Çağlar - Ömürcan (Dk. 85 Yasir), Metehan, Doria, Emirhan (Dk. 74 Oğuz), Jin-Ho Jo, Polat, Buğra (Dk. 65 Pedrinho), Benny, Biron (Dk. 74 Gökhan Karadeniz), Cordova (Dk. 85 Gökhan Altıparmak)

GOLLER: Dk. 45+5 Doria, Dk. 90+3 Pedrinho (Batman Petrolspor)

SARI KARTLAR: Oulare (Vanspor Futbol Kulübü), Ömürcan (Batman Petrolspor)

1'inci Lig'in 5'inci haftasında Vanspor Futbol Kulübü, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Batman Petrolspor'u ağırladı. Batman Petrolspor her iki yarıda attığı gollerle Vanspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Vanspor 4 puanda kalırken, konuk Batman Petrolspor 13 puana yükseldi.

25'inci dakikada Vanspor'da merkezden savunmanın arasına atılan topa hareketlenen Furkan, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü. İki hücum oyuncusunun dokunamadığı topu savunma uzaklaştırdı.

45+5'inci dakika Batman Petrolspor'da hafif sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Doria'nın barajın üstünden kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed'in uzandığı sol taraftan filelerle buluştu: 0-1.

90'ıncı dakikada Oulare'nin soldan ceza sahasına ortaladığı topu indiren Mehmet Manış'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Zivkovic'in şutunda kaleci Çağlar'ı da geçen meşin yuvarlağı Doria kornere uzaklaştırdı.

90+3'üncü dakikada Batman Petrolspor atağında rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Pedrinho, ceza sahasına girerken yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.