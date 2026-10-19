Batman Sason\'da Cumhuriyet Kupası atletizm yarışları 110 öğrenciyle yapıldı

Batman'ın Sason ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Okullar Arası Atletizm Ferdi Cumhuriyet Kupası Yarışmaları, 110 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sason Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilçe sentetik çim sahası'nda düzenlenen yarışmalarda öğrenciler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun sporla buluştuğu organizasyonda genç sporcular, atletizm alanındaki yeteneklerini sergiledi. İlçedeki farklı okullardan 110 öğrencinin katıldığı yarışmalar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Öğrencilerin fiziksel becerilerini ve sportif yeteneklerini ortaya koyduğu etkinlikte, dostluk, dayanışma ve Fair-Play ruhu ön plana çıktı. Gençlerin spora olan ilgisini artırmak ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyon, renkli görüntüler eşliğinde tamamlandı. Sason Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serdar Şahin, yarışmalara katılan tüm öğrencilere başarılar dileyerek organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere ve görev alan herkese teşekkür etti.