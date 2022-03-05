Batmanlı öğrencilerin becerileri "Biz Bir Takımız Projesi"yle gelişiyor - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Bir Takımız Projesi"yle Batman'da öğrencilerin yetenekleri keşfedilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Biz Bir Takımı Projesi" Batman'da da uygulanmaya başladı.

Proje kapsamında uzman eğitmenler eşliğinde 14 hafta sürecek kurslarda öğrencilere, basketbol, oryantiring, sosyal uyum ve farkındalık eğitimleri veriliyor. Haftada bir gün toplam 4 saat verilen eğitimler, Batman Gençlik Merkezi'nde devam ediyor.

Projede İzmir ile Batman'ın eşleşmesi dolayısıyla öğrenciler karşılıklı olarak her 2 kenti ziyaret edecek. Bu sayede öğrencilerin farklı kültürleri tanımaları, birbirleriyle kaynaşmaları sağlanacak.

"İki ilin öğrencileri birbirleriyle kaynaşacak"

Proje koordinatörlüğü görevini yürüten Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mehmet Çiftçi, AA muhabirine, 24 pilot ilde uygulanan projenin Batman'da da sürdürüldüğünü söyledi.

Kentteki 2 okulda 6. ve 7. sınıfta okuyan dezavantajlı öğrenciler arasında yapılan kura ile 22 kız ve 22 erkek öğrencinin belirlendiğini aktaran Çiftçi, 44 öğrenci ve 5 eğitmen ile projenin sürdürüldüğünü belirtti.

"Kursumuzda 2 saat basketbol ve oryantiring, 2 saat de sosyal uyum ve farkındalık eğitim verilmektedir" diye konuşan Çiftçi, öğrencilerin kurslarda becerilerini geliştirdiğini kaydetti.

Proje kapsamında Batman'ın İzmir ile eşleştirildiğini ifade eden Çiftçi, "14 haftalık eğitimin sonunda Batmanlı öğrenciler İzmir'e gidecek. Daha sonra İzmirli kursiyerler Batman'a gelecek. Böylece her iki ilin öğrencileri birbirleriyle kaynaşacak." ifadelerini kullandı.

Yetenekli öğrenciler kulüp ve takımların altyapısına yönlendirilecek

Basketbol antrenörü Şeyhmus Karaaslan da kursiyerlerin dezavantajlı öğrencilerden oluştuğunu anlattı.

Kursta öğrencilere basketbol eğitimi verdiğini dile getiren Karaaslan, "Çocuklar kursta basketbolda temel hareketleri öğrenecek. Kurs sonunda öğrencilerimizle birlikte kaynaşma amaçlı İzmir'e gideceğiz." dedi.

Karaaslan, kurs sonunda yetenekli öğrencilerin kulüp ve takımların altyapılarına yönlendirileceklerini aktardı.

7. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Eme ise eğitimlere katıldığı için çok mutlu olduğunu, proje kapsamında sosyal ve kültürel faaliyetlere katıldıklarını söyledi.

Berat Çelik de proje kapsamında basketbol eğitimi aldıklarını, sosyal uyum derslerine katıldıklarını anlattı.