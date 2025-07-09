Battalgazi Belediyespor\'un Yeni Yönetimi Belirlendi

Malatya'nın köklü spor kulüplerinden Battalgazi Belediyespor'da olağan genel kurul heyecanı yaşandı. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşen kongrede, yapılan seçim sonucunda kulübün yeni başkanı Orhan Barman oldu. 26 kişilik yeni yönetim kurulunun da belirlendiği genel kurulda, kulüpte yeni bir dönemin temelleri atıldı.

Genel kurulda veda konuşması yapan önceki başkan İsmet Biratlı, görev süresince önemli başarılara imza attıklarını vurguladı. Kulübün 800 lisanslı sporcuya ulaştığını kaydeden Biratlı, futsal branşında Süper Lig'e, futbolda ise Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldiklerini belirtti. Altyapı ve farklı spor dallarında da önemli kazanımlar elde ettiklerini dile getiren Biratlı, "Yeni yönetimin bu başarıları daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Tüm spor camiasına teşekkür ediyorum" dedi.

Orhan Barman: "Battalgazi Belediyespor Herkese Açık Olacak"

Yeni başkan Orhan Barman ise yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Spor geçmişi ve yöneticilik tecrübesiyle kulübe yeni bir vizyon kazandırmayı hedeflediklerini belirten Barman, "Yaklaşık 280 bin kişiye hitap eden bir kulübüz. Hiçbir kulübün alternatifi değiliz. Amacımız; Malatya sporuna temiz, yapıcı ve sürdürülebilir hizmetler sunmak. Kapısı herkese açık bir kulüp olacağız" ifadelerini kullandı.

Kongre sonunda Battalgazi Belediyespor'un 26 kişilik yeni yönetim kurulu da kamuoyuyla paylaşıldı. Başkan Orhan Barman liderliğindeki yeni yönetimde şu isimler yer aldı:

İsmet Biratlı, Metin Ünlü, Kemal Korkmaz, M. Sinan Altıntop, Fatih Avcı, Mehmet Maden, Müslüm Boztaş, Hakan Er, Veysel Dağılmışgül, Kenan Pusa, Eyüp Sağlam, Mehmet Tari, Erkan Güleşe, Ali Mete Karataş, Hakan Sabir, Hüseyin Meşe, Alpay Sezen, Basri Altuntaş, Hikmet Sert, Mahmut Üner Özer, Hacı Ali Tankız, Selami Zorver, Akif Tan, İlhan Doğan ve Fahrettin Özkaya. - MALATYA