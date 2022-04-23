Battalgazi'de 23 Nisan okçuluk şenliği - Son Dakika
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Battalgazi'de 23 Nisan okçuluk şenliği

23.04.2022 19:55
Battalgazi'de 23 Nisan okçuluk şenliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Malatya'nın Battalgazi İlçesi'nde birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Malatya'nın Battalgazi İlçesi'nde birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı. Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya Şeker Fabrikası içerisinde düzenlenen 23 Nisan Okçuluk Şenliği'ne katılan çocuklar, bayramın tadını doyasıya çıkardı.

Battalgazi Belediyesi ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle "23 Nisan Okçuluk Şenliği" düzenledi. Malatya Şeker Fabrikası içerisinde düzenlenen şenliğe katılan öğrenciler, birbirinden farklı etkinlikler ile şenliğin tadını doyasıya çıkardı. Şenlik alanında keyifli aktiviteler ile gönüllerince bir gün geçiren çocuklar, uzman eğitmenler nezaretinde ok atışı yaparak, unutulmaz bir 23 Nisan Bayramı yaşadı. Yoğun ilgi gören şenliğe AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlayarak, gururlu ve mutlu olduklarını söyledi. Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleriyle tek tek yakından ilgilenen Başkan Güder, çocuklarla birlikte ok atışı da yaparak, şenlik sonunda çocukları hediye yağmuruna tuttu.

"Çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram"

23 Nisan, egemenliğin kayıtsız-şartsız millete ait olduğunun tarihe silinmez bir kayıt olarak geçtiği günün 102'nci yıl dönümünü kutladıklarını belirten Başkan Güder, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 102.yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Cumhuriyeti kurarken o günün büyükleri bu anlamlı günü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Her yıl coşkuyla kutladığımız 23 Nisan günü bizlere, milletimizin her şey bitti denilen bir anda külleri üzerinden yükselen bir anka kuşu gibi yeniden doğuşunu hatırlatır. Bugün 102 yaşına giren bu mirasın emanetçileri ve kutlu bekçileri ise, kuşkusuz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdır. Bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini, umudunu gösterir. Bugünde Battalgazi Belediyesi olarak çocuklarımızın 23 Nisan Bayramı, düzenlediğimiz bu okçuluk şenliği ile kutlamak istedik. Bir yandan çocuklarımızın bayramını kutlarken diğer yandan da ata sporumuz okçuluğun Türkiye'mizde olduğu gibi Malatya'mızda sevdirilmesi ve yaygınlaşmasını hedefledik. Ailelerimizde bu tür aktivitelere katılması bizleri bir hayli memnun ediyor. İnşallah nice bayramları çocuklarımızla ile kutlarız. Bu kutlu gün vesilesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsız bir vatan üzerinde özgür yaşama iradesini bizlere miras bırakan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - MALATYA

Battalgazi'de 23 Nisan okçuluk şenliği
Battalgazi'de 23 Nisan okçuluk şenliği
Battalgazi'de 23 Nisan okçuluk şenliği
Battalgazi'de 23 Nisan okçuluk şenliği
Battalgazi'de 23 Nisan okçuluk şenliği
Battalgazi'de 23 Nisan okçuluk şenliği

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Ulusal Egemenlik, Battalgazi, 23 Nisan, Çocuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Battalgazi'de 23 Nisan okçuluk şenliği - Son Dakika


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