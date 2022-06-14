Battalgazi'de çocuklara özel yaz spor okulu - Son Dakika
Üye Girişi

Battalgazi'de çocuklara özel yaz spor okulu

14.06.2022 14:47
Battalgazi'de çocuklara özel yaz spor okulu

Battalgazi Belediyesi tarafından 7-15 yaş grubu çocukların kültürel açıdan daha donanımlı hale gelmeleri, spor yapmaları ve sosyal aktivitelere katılarak yaz ayını verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla 25 Haziran tarihinde Sosyal Yaşam Merkezi'nde kapılarını aralayacak olan Yaz...

Battalgazi Belediyesi tarafından 7-15 yaş grubu çocukların kültürel açıdan daha donanımlı hale gelmeleri, spor yapmaları ve sosyal aktivitelere katılarak yaz ayını verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla 25 Haziran tarihinde Sosyal Yaşam Merkezi'nde kapılarını aralayacak olan Yaz Spor Okulları'nda kayıt süreci devam ediyor.

Çocuklara ve spora yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaz Spor Okulları ile çocuklar yazın keyfini doyasıya çıkaracak. Sosyal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamalarının yanı sıra çocukların yaz ayını verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla 25 Haziran'da Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılacak olan Yaz Spor Okulları, dönemsel olarak devam edecek ve 1.dönemi bir ay sürecek. Sınırlı kontenjana sahip Yaz Spor Okulunda; İngilizce derslerinden Dramaya, Futboldan Basketbola, Resimden Müziğe, Voleyboldan Yüzmeye ve Taekwondodan Satranca kadar birçok sportif ve sanatsal etkinlikler yer alacak. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek olan eğitimlerden 7-15 yaş grubu çocuklar yararlanabilecek.

Çocuklara tatillerini en güzel ve faydalı bir şekilde geçirmelerine olanak sunduklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. 25 Haziran'da Sosyal Yaşam Merkezi'mizde startını vereceğimiz Yaz Spor Okullarına yavrularımızı bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

YORUMLAR
500
İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları 20 Haziran'da Açılıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları 20 Haziran'da Açılıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları 20 Haziran'da Açılıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları 20 Haziran'da Açılıyor
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Battalgazi'de çocuklara özel yaz spor okulu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:37 Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren anne "pişmanım" dedi, ama hakim gözünün yaşına bakmadan müebbet hapis cezası verdi
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:54:54. #1.13#
SON DAKİKA: Battalgazi'de çocuklara özel yaz spor okulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement