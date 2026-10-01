Baver Yılmaz, 2012 doğumlular ELO sıralamasında 2474 puanla dünya zirvesine çıktı

Baver Yılmaz, 2012 doğumlular ELO sıralamasında 2474 puanla dünya zirvesine çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIDE Ustası Baver Yılmaz, Uluslararası Satranç Federasyonunun 2012 doğumlu sporculara ait ELO sıralamasında 2 bin 474 puanla ilk sıraya yerleşti. Türkiye Satranç Federasyonu, 14 yaşındaki milli sporcuyu tebrik etti.
Milli satranççı Baver Yılmaz, Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) 2012 doğumlu sporculara ait ELO (satranç puanlama sistemi) sıralamasında dünya birinciliğine yükseldi.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre FIDE Ustası (FM) Baver, 2 bin 474 ELO puanına ulaşarak sıralamanın ilk basamağında yer aldı.
Türkiye Satranç Federasyonu, 14 yaşındaki milli sporcuyu tebrik etti.
Kaynak: AA
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