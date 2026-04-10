Bavullarını bile topladı! Fenerbahçe'de ilk ayrılık
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bavullarını bile topladı! Fenerbahçe'de ilk ayrılık

Haberin Videosunu İzleyin
10.04.2026 08:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Fred’in sezon sonunda Atletico Mineiro’ya transfer olması beklenirken, sarı-lacivertli yönetimin oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de sezon sonu için ilk ayrılık kararı netleşti. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı yıldızı Fred’in takımdan ayrılacağı öğrenildi.

ROTA ATLETICO MINEIRO

Brezilya basınından RTI Esporte’nin haberine göre; Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, Fred transferinde en güçlü aday konumunda. Ara transfer döneminde gerçekleşmeyen bu hamlenin yaz transfer döneminde tamamlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE KOLAYLIK SAĞLAYACAK

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe yönetiminin kolaylık sağlayacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, kariyerinin son döneminde ülkesine dönmek isteyen Fred’e anlayış gösterdiği ifade edildi. Transfer için yaklaşık 5 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI VE PLANLAMA ETKİLİ OLDU

Bu sezon 40 maçta forma giyen Fred, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Ligin ikinci yarısında zaman zaman ilk 11’deki yerini kaybeden deneyimli oyuncunun, teknik heyetin gelecek planlamasında geri planda kaldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 09:02:56. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.