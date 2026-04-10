Bavullarını bile topladı! Fenerbahçe\'de ilk ayrılık

Fenerbahçe’de sezon sonu için ilk ayrılık kararı netleşti. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı yıldızı Fred’in takımdan ayrılacağı öğrenildi.

ROTA ATLETICO MINEIRO

Brezilya basınından RTI Esporte’nin haberine göre; Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, Fred transferinde en güçlü aday konumunda. Ara transfer döneminde gerçekleşmeyen bu hamlenin yaz transfer döneminde tamamlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE KOLAYLIK SAĞLAYACAK

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe yönetiminin kolaylık sağlayacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, kariyerinin son döneminde ülkesine dönmek isteyen Fred’e anlayış gösterdiği ifade edildi. Transfer için yaklaşık 5 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI VE PLANLAMA ETKİLİ OLDU

Bu sezon 40 maçta forma giyen Fred, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Ligin ikinci yarısında zaman zaman ilk 11’deki yerini kaybeden deneyimli oyuncunun, teknik heyetin gelecek planlamasında geri planda kaldığı öğrenildi.