BAXI Ferrol'u 93-57 yenen ÇİMSA ÇBK Mersin, D Grubu'ndaki 5. galibiyetine ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda ÇİMSA ÇBK Mersin, Mersin'de oynanan 5. maçta BAXI Ferrol'u 93-57 mağlup etti. Mersin temsilcisi bu sonuçla gruptaki beşinci galibiyetini elde etti.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 5. maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Mersin'de oynanan karşılaşmada İspanya'nın BAXI Ferrol takımını 93-57 yendi. Mersin ekibi, bu sonuçla gruptaki 5. galibiyetini aldı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Maximilian Meiler (Almanya), Eduard Uhrin (Slovakya), Raphaela Reiner (Avusturya)
ÇİMSA ÇBK Mersin: Leite 21, Büşra Akbaş 7, Burke 21, Iagupova 14, Diaby 4, Thomas 16, Sinem Ataş 10, Esra Ural, Doğa Adıcan, Azra Erçelik
BAXI Ferrol: Shaw 5, Castedo 7, Melia 3, Galickova 2, Doogan 10, Martinez, Mestres 10, Sotolova 7, Priede 4, Benitez 9
1. Periyot: 21-21
Devre: 49-36
3. Periyot: 71-53
Kaynak: İHA
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