Bayburt\'a futbol sahaları ile tenis kortu yapılacak

Bayburt Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan sözleşmeyle kente yeni futbol sahaları ile tenis kortu yapılacak. Proje kapsamında şehir merkezine nizami ölçülerde sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 5 adet sentetik çim yüzeyli saha ile 1 kapalı tenis kortu kazandırılacak.

Belediye Başkanı Mete Memiş ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk tarafından imzalanan sözleşmeyle, kentte spor altyapısını güçlendirecek yatırımlar hayata geçirilecek.

Proje kapsamında yapılacak nizami ölçülerdeki sentetik çim yüzeyli futbol sahasında 4'lü soyunma odası ile 500 seyirci kapasiteli, aydınlatmalı çelik portatif tribün de yer alacak.

Bunun yanı sıra şehir merkezinde 5 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası daha inşa edilecek. Kentte tenis sporuna yönelik altyapının güçlendirilmesi amacıyla 1 adet kapalı tenis kortu da projeye dahil edildi.

İmza törenine, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse de katıldı. - BAYBURT