Bayburt, Aliağaspor\'a 3-0 Yenildi

TFF 3. Lig 3. Grup 28. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor, konuk ettiği Aliağaspor Futbol Spor Kulübüne 3-0 mağlup oldu.
Hakemler: Sait Tuzcu, Mehmet Zekat Yılmaz, Furkan Ogün Demir
Bayburt Özel İdare Spor: Onur Tekin, Hüseyin Yıldız, Ömer Memiş, Yusuf Saitoğlu, Köksal Ayaydın, Alpay Cin (Özdilek Yıldızhan dk. 82), Mikail Albayrak (Doğukan Delimehmet dk.62), Mehmet Aygün (Muhammed Semih Çiçek dk. 62), Mete Tınmaz (Cihan Aydın dk. 62) (Mehmet Durgut dk. 82),Muhammet Eşref Bayansal, Mehmet Can Davarcıoğlu
Teknik Direktör: Erdoğan Sarıuşak
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Hakan Demir (Malik Karaahmet dk. 80 ), Kerem Paykoç (Necati Özdemir dk. 80), Muhammed Raşit Şahingöz, Mustafa Saymak (Yiğit Bayındır dk.71) Oğuzhan Yıldırım, Hasan Çelik, Eray Akar (Mehmet Uysal dk. 76 ), Berke Bıyık (Berk Ali Nizam dk. 71), Mehmet Fuat Gölbaşı
Teknik Sorumlu: Polat Çetin
Goller: Mustafa Saymak (dk. 22 pen.), Kerem Paykoç (dk. 50), Malik Karaahmet (dk. 84) (Aliağaspor FK)
Sarı kartlar: Mete Tınmaz, Hüseyin Yıldız (Bayburt Özel İdare Spor), Kerem Paykoç, Mehmet Fuat Gölbaşı (Aliağaspr FK) - İZMİR
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