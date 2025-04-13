Bayburt, Aliağaspor'a 3-0 Yenildi - Son Dakika
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Bayburt, Aliağaspor'a 3-0 Yenildi

Bayburt, Aliağaspor\'a 3-0 Yenildi

TFF 3. Lig 3. Grup maçında Bayburt Özel İdare, Aliağaspor'a 3-0 mağlup oldu.

13.04.2025 20:28
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TFF 3. Lig 3. Grup 28. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor, konuk ettiği Aliağaspor Futbol Spor Kulübüne 3-0 mağlup oldu.

Hakemler: Sait Tuzcu, Mehmet Zekat Yılmaz, Furkan Ogün Demir

Bayburt Özel İdare Spor: Onur Tekin, Hüseyin Yıldız, Ömer Memiş, Yusuf Saitoğlu, Köksal Ayaydın, Alpay Cin (Özdilek Yıldızhan dk. 82), Mikail Albayrak (Doğukan Delimehmet dk.62), Mehmet Aygün (Muhammed Semih Çiçek dk. 62), Mete Tınmaz (Cihan Aydın dk. 62) (Mehmet Durgut dk. 82),Muhammet Eşref Bayansal, Mehmet Can Davarcıoğlu

Teknik Direktör: Erdoğan Sarıuşak

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Hakan Demir (Malik Karaahmet dk. 80 ), Kerem Paykoç (Necati Özdemir dk. 80), Muhammed Raşit Şahingöz, Mustafa Saymak (Yiğit Bayındır dk.71) Oğuzhan Yıldırım, Hasan Çelik, Eray Akar (Mehmet Uysal dk. 76 ), Berke Bıyık (Berk Ali Nizam dk. 71), Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Sorumlu: Polat Çetin

Goller: Mustafa Saymak (dk. 22 pen.), Kerem Paykoç (dk. 50), Malik Karaahmet (dk. 84) (Aliağaspor FK)

Sarı kartlar: Mete Tınmaz, Hüseyin Yıldız (Bayburt Özel İdare Spor), Kerem Paykoç, Mehmet Fuat Gölbaşı (Aliağaspr FK) - İZMİR

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Kaynak: İHA

Malik Karaahmet, Yerel Haberler, Bayburt, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayburt, Aliağaspor'a 3-0 Yenildi - Son Dakika

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