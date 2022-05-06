Bayburt Belediyesi'nden Bayburtspor'a şampiyonluk primi sözü - Son Dakika
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Bayburt Belediyesi'nden Bayburtspor'a şampiyonluk primi sözü

06.05.2022 21:40
Bayburt Belediyesi'nden Bayburtspor'a şampiyonluk primi sözü

Bayburt'u TFF 2. Lig Kırmızı grupta temsil eden Bayburtspor'a playoff yolunda Ergene Velimeşe Spor ile kendi evinde yapacağı maç öncesi Bayburt Belediyesi'nden prim müjdesi geldi.

Bayburt'u TFF 2. Lig Kırmızı grupta temsil eden Bayburtspor'a playoff yolunda Ergene Velimeşe Spor ile kendi evinde yapacağı maç öncesi Bayburt Belediyesi'nden prim müjdesi geldi.

Bayburtsporlu oyunculara Spor Toto 1. Lige çıkmaları halinde prim vereceklerini açıklayan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bayburt Özel İdare Sporumuz Cumartesi günü saat 15.00'de Gençosman Stadyumu'nda oynayacağı Ergene Velimeşespor karşılaşmasında tüm halkımızı tribünlerdeki yerini almaya, 1. Lig yolunda takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. Takımımıza sahip olmak adına başlatılan kampanyalara belediyemizin kuruluş tarihi olan 1871'e ithafen Bayburt Özel İdaresporumuz Spor Toto Birinci Lig'e çıkması halinde takımımıza 1.871.000 TL Şampiyonluk primi vereceğimizi taahhüt ediyor, Bayburtspor'umuz, futbolcularımız ve tüm hemşehrilerim ile paylaşıyorum." ifadelerini kullandı. - BAYBURT

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Türkiye Futbol Federasyonu, Hükmü Pekmezci, Spor Toto, Bayburt, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayburt Belediyesi'nden Bayburtspor'a şampiyonluk primi sözü - Son Dakika


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