Bayburt haberi... Bayburt Özel İdare Spor: 3-0

STAT: Şanlıurfa GAPHAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Vedat Demir, Anıl KüçükkaracaŞANLIURFASPOR: Aydın – İbrahim, Feyyaz, Cumali, Kemal Rüzgar (Dk. 84 Mehmet Alp), Bünyamin (Dk. 89 Semih), Şahin (Dk. 63 Mustaa Ethem), Seyit, Mert (Dk. 48 Behlül), Mustafa Durak (Dk. 63 Enes Olgun), Barış GökBAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Kemal - Ali Kemal, Hüseyin (Dk. 67 Cumhur), Ramazan, Ali Ateş, Furkan (Dk. 78 Tuncay), Talha (Dk. 67 Kubilay), Emin Kaan, Ramazan Efecan, Yüksel (Dk.50 Batın), MahmutGOLLER: Dk. 64 Kemal Dk. 69 İbrahim, Dk. 89 Behlül (Şanlıurfaspor)SARI KARTLAR: Mustafa Durak (Şanlıurfaspor), Ali Ateş (Bayburt Özel İdare Spor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 7'inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor'u 3-0 yendi.64'inci dakikada Cumali'nin pasında kale önünde topu alan Kemal, topu sert bir vuruşla topu filelere buluşturdu: 1-0.69'uncu dakikada Behlül'ün pasında kale önünde topla buluşan İbrahim meşin yuvarlağı güzel bir kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 2-0.89'uncu dakikada Seyit'in pasında kale önünde topu alan Behlül, meşin yuvarlağı sert bir vuruşla topu filelere buluşturdu: 3-0.Karşılaşm 3-0 sona erdi.
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