Mor beyazı ekip ligin 11. haftasında kendi evinde Bayburt Özel İdare Spor'u konuk edecek. Maçın hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman ile başlayan jetlerde idman Teknik Direktör Koray Palaz gözetiminde yapıldı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ve çift kale maçın ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Bayburt haberleri: Afyonspor, Bayburt Özel İdare Spor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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