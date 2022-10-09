TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor ilk galibiyetini elde etti. Geride kalan 8 maçta kazanmayı başaramayan siyah-beyazlılar evinde Bayburt Özel İdere Spor'u 2-0'la geçmeyi başardı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 56'ncı dakikasında Gökhan, Naz-Naz'ı öne geçirdi: 1-0. Maçın 74'üncü dakikasında oyuna sonradan giren Fatih Üge galibiyeti Nazilli Belediyespor adına perçinleyen isim oldu. Nazilli Belediyespor bu sonuçla puanını 7'ye çıkarırken, Bayburt Özel İdare Spor 1 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Bayburt haberleri! Nazilli Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor: 2-0 - Son Dakika

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