Lise öğrencileri 'Bahar Turnuvası'nda keyifli dakikalar geçirdi - Son Dakika
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Lise öğrencileri 'Bahar Turnuvası'nda keyifli dakikalar geçirdi

Lise öğrencileri \'Bahar Turnuvası\'nda keyifli dakikalar geçirdi

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlediği 'Bahar Turnuvası'nda öğrenciler ve öğretmenler bir araya gelerek futbol maçları yaptılar. Turnuva, öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan uzak durması ve öğretmenlerle kaynaşması amacıyla düzenleniyor. Turnuva sonunda galip gelen takıma kupa ve madalyalar veriliyor. Öğrenciler, maçlar sonrası derslerine devam ediyorlar ve turnuvada emeği geçen öğretmenlere teşekkür ediyorlar.

26.04.2024 00:14
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Geleneksel hale gelen 'Bahar Turnuvası' ile lise öğrencileri doyasıya eğlendiler, keyifli dakikalar geçirdiler. Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, her yıl Nisan ayında 'Bahar Turnuvası' adı altında 24 sınıfın katılımıyla futbol turnuvası düzenleniyor.

Öğretmenlerin, öğrencilerle yer yer karşı karşıya gelip, maç yaptığı turnuvada hem öğrenciler keyifli vakit geçiriyorlar, hem de gönüllerince eğleniyorlar.

Öğretmenlerin top koşturduğu, hakemlik yaptığı futbol turnuvası renkli görüntülere sahne olurken, turnuvayla öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan uzak durması, öğrencilerle öğretmenlerin kaynaşması amaçlanıyor. 24 sınıfın katılımıyla gerçekleşen turnuvada sona kalan takımla öğretmenler rakip olarak maç yapıyorlar. Turnuva sonucunda galip gelen takıma kupa ve madalyaları veriliyor.

Okul yemekhanesinde yemeklerini yedikten, karınlarını doyurduktan sonra öğlen arasında futbol oynayan öğrenciler, enerjilerini top koşturarak atıyorlar. Öğlen arasını eğlenceli bir şekilde geçiren öğrenciler daha sonra formalarını çıkarıp ders saatinde sınıflarına geçiyorlar. Yaklaşık 1 ay süren 'Bahar Turnuvası' tüm öğrenciler tarafından yoğun ilgi görürken, okulun öğretmenleriyle diğer öğrenciler saha kenarında desteklediği takıma tezahüratlarda bulunarak, destek veriyorlar.

Bugün okulun 2 farklı şubesi arasında da maç organize edildi. Kıyasıya mücadele eden takımlardan yeşil takım, rakibi turuncu takımı 4-1 yendi. Dostça, centilmence mücadele eden öğrenciler turnuva sonunda birbirlerine sarıldılar, maçı kaybeden öğrenciler kazanan arkadaşlarını tebrik ettikten sonra ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflarına geçtiler.

Keyifli bir maç izlediğini söyleyen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yusuf Yazıcı, 'Bahar Turnuvası' ile dolu dolu 1 ay geçirdiklerini, hem top koşturup hem de arkadaşlarına destek verdiklerini belirterek, turnuvada emeği geçen öğretmenlerine teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Lise öğrencileri 'Bahar Turnuvası'nda keyifli dakikalar geçirdi - Son Dakika

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