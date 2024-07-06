Bayburt Özel İdarespor, Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü ile Yola Devam Ediyor - Son Dakika
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Bayburt Özel İdarespor, Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü ile Yola Devam Ediyor

Bayburt Özel İdarespor, Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü ile Yola Devam Ediyor

Bayburtspor, geçen sezon takımı düşme potasından alarak ligde tutan Cevdet Uzunköprü ile yeni sezon öncesi anlaşma sağladı. Uzunköprü, hedeflerinin ligi en iyi şekilde bitirmek olduğunu belirtti ve mücadeleci bir takım oluşturacaklarını söyledi.

06.07.2024 10:56
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Bayburt Özel İdarespor, teknik direktör Cevdet Uzunköprü ile yola devam edecek. Bayburtspor, geçen sezon takımı düşme potasından alarak ligde tutan Cevdet Uzunköprü ile yeni sezon öncesi yeniden anlaştı.

Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü'nün yardımcılıklarını Bülent Ayan ve Serdal Peker, kaleci antrenörlüğünü ise Sebahattin Coşan yapacak.

Tecrübeli hoca Cevdet Uzunköprü, yeni sezon için hedeflerinin ligi en iyi şekilde bitirmek olduğunu söyledi. Türkiye liglerinde bir ilki başardıklarını kaydeden Uzunköprü, "3 puanı olan bir takımı aldık ve aldığımızdan lig bitimine kadar 25 puan toplayarak ligde kaldık. Bu süre içerisinde grubumuzda en çok puan alan ikinci takım olduk. Bu Türkiye liglerinde bir ilkti, bunu başardık ve takımımızı ligde tuttuk" dedi.

Yeni sezonda mücadeleci bir takım oluşturacaklarını belirten Uzunköprü, "Hedefimiz savaşan, terinin son damlasına kadar formanın hakkını veren, genç, dinamik bir ekip oluşturacağız. Bu takımı seyircilerimiz de çok sevecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan birinci etap kampına 15 Temmuz'da tesislerde başlayacak olan Bayburt Özel İdarespor'da yeni sezon öncesinde transfer görüşmelerinin yapıldığı da öğrenildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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