Bayburt\'ta Boks Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Bayburt'ta düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonanın ödül törenine katılan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Toplam 850 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın final ve ödül töreni, 4 bin kişilik modern kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Vali Eldivan, ödül töreninde tüm sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Organizasyonda emeği geçen başta Türkiye Boks Federasyonu başkanı olmak üzere tüm kişi ve kurumlara teşekkürlerini ileten Vali Eldivan, sporcuların azmini ve centilmenliklerini takdir etti. - BAYBURT