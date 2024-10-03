Bayburt\'ta Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği

Spor

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Bayburt Kızılay Şubesi organizasyonuyla yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe katılanlar, yaklaşık 3 kilometrelik yolu trafiği aksatmayacak şekilde yürüyerek, sağlıklı bir yaşam için yürümenin önemine dikkat çektiler.

Bayburt Kızılay ve Yeşilay Şubesi işbirliğinde gerçekleşen yürüyüşte, 'Dünya Yürüyüş Günü' yazılı pankartlar taşındı, yürümenin önemi vurgulandı. Gençosman Mahallesi müftülük önünde başlayan yürüyüş, Saray Bahçesi'nde son buldu. Burada katılımcılara ve vatandaşlara sağlıklı atıştırmalıklar ve su ikram edildi. Abi ve ablalarıyla yürüyüşe katılan 6 yaşındaki Özge Naz Emir, hiç yorulmadığını belirterek, çok eğlendiğini söyledi.

Kızılay Bayburt Şubesi Başkanı Erol Yıldırım, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirterek, "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Gençosman Mahallesi'nden başlayıp, Şeyhhayran Mahallesi'nde bulunan Saray Bahçesi'ne kadar yaklaşık 3 kilometrelik yolu Yeşilay ile birlikte, katılımcı arkadaşlarla beraber yürümenin faydalarına dikkat çekmek amacıyla yürüdük. Tüm katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum, özellikle Yeşilay başkanımıza ve ekibine katılımlarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. Sağlıklı nesillerin yetişmesi adına böylesi aktiviteleri önemli bulduğunu ifade eden Yeşilay Bayburt Şubesi Başkanı Arif Akcan ise, "Bu yürüyüşümüze Kızılay Bayburt Şubesi başkanımızla birlikte katılım sağladık. Bizim renklerimiz ayrı olsa da Kızılay ve Yeşilay kardeş kuruluşlardır. Yürüyüşe katılan herkese teşekkür ederim, Dünya Yürüyüş Günü kutlu olsun" diyerek konuştu. - BAYBURT