Bayburt’ta okul sporları dart il birinciliği tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt’ta okul sporları dart il birinciliği tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt’ta okul sporları dart il birinciliği tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt’ta Okul Sporları kapsamında düzenlenen ’Dart İl Birinciliği’ müsabakalarında yıldızlar ve gençler kategorilerinde dereceye giren okullar belli oldu.

Bayburt'ta Okul Sporları kapsamında düzenlenen 'Dart İl Birinciliği' müsabakalarında yıldızlar ve gençler kategorilerinde dereceye giren okullar belli oldu.

Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda okul takımları dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakaların sona ermesinin ardından yıldız kızlar kategorisinde 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu birinci, Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu ikinci, Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu dördüncü oldu. Yıldız erkeklerde Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu birinci, Maden Ortaokulu ikinci, Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu üçüncü, Kalecik İmam Hatip Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı.

Genç kızlar kategorisinde Milli İrade Anadolu Lisesi birincilik, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi ikincilik, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncülük, Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi dördüncülük elde etti. Genç erkeklerde ise birincilik kürsüsüne çıkan Bayburt Fen Lisesini, Bayburt Lisesi ikinci, Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü olarak takip etti.

Müsabakaların sonunda dereceye giren okullar ve öğrenciler tebrik edilerek kupa ile madalyaları verildi.

Kaynak: İHA
BayburtSporSon Dakika

Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
14:06
Sergen Yalçın Montella’nın kovduğu ismi getirdi İşte A Milli Takım’ın aday kadrosu
Sergen Yalçın Montella'nın kovduğu ismi getirdi! İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu
13:48
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
13:42
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 14:23:06. #7.12#
SON DAKİKA: Bayburt’ta okul sporları dart il birinciliği tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android