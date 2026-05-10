Bayburt\'tan Boks Şampiyonu

Bayburt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Toprak Salman, Türkiye Boks Birinciliği müsabakalarında 80 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.
Kars'ta yapılan Okul Sporları Gençler A Türkiye Boks Birinciliği müsabakalarında Bayburt'u temsil eden Salman, 80 kilo kategorisinde rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.
Turnuva boyunca ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Salman, şampiyonluğun yanı sıra 'En Dövüşken Boksör' kupasını da aldı. - BAYBURT
