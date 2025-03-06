Bayburt Üniversitesi Bowling\'de Şampiyon!

Spor

Türkiye Ünilig Bowling Şampiyonasında Bayburt Üniversitesi sporcuları toplamda 12 madalyayla erkeklerde şampiyonluğu, kadınlarda ise ikinciliği elde etti.

4-5 Mart 2025 tarihlerinde Samsun Bowling Akademi'de gerçekleştirilen turnuvaya 8 üniversiteden toplam 60 sporcu katıldı. Turnuvada 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Bayburt Üniversitesi sporcuları toplamda 12 madalyayla erkeklerde şampiyonluğu, kadınlarda ise ikinciliği elde etti.

Turnuva sonunda sporcular, ödüllerini düzenlenen törenle aldı. - BAYBURT