Bayburt Üniversitesi Türk Okçuluğu Yarışmasında Başarılı - Son Dakika
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Bayburt Üniversitesi Türk Okçuluğu Yarışmasında Başarılı

Bayburt Üniversitesi Türk Okçuluğu Yarışmasında Başarılı

Yozgat'ta düzenlenen 5. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışmasına katılan Bayburt Üniversitesi, erkekler kategorisinde 3'üncü, kadınlar kategorisinde ise 4'üncü oldu. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan takımlar, önemli bir başarı elde etti.

10.03.2024 08:19
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Yozgat'ta, "Tarih İçin Bir Ok At!" temasıyla düzenlenen 5. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışmasına, Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğu olarak katılım sağlayan Bayburt Üniversitesi, erkekler kategorisinde takım halinde 3'ncü olurken, kadınlar kategorisinde ise 4'ncü oldu.

Müsabakalarda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Necati Amanet, İsmail Özçelik, Yusuf Bayar ve İsmet Yağmurlu'dan oluşan erkek takımı 3'üncülük derecesini elde ederek kupaya uzanırken, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Derya Keleş, Rabiya Gülben, Duygu Bozo ve Zehra Kurtulmuş'tan oluşan kadın takımı ise 4'üncülük derecesiyle önemli bir başarı sergiledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt Üniversitesi, Yozgat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayburt Üniversitesi Türk Okçuluğu Yarışmasında Başarılı - Son Dakika

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