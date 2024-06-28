Bayburtlu güreşçi Beyzanur Akkuş, U17 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Bayburtlu güreşçi Beyzanur Akkuş, U17 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Bayburtlu güreşçi Beyzanur Akkuş, U17 Avrupa Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bayburtlu güreş sporcusu Beyzanur Akkuş, Rus rakibi Daria Frolova'yı yenerek altın madalya kazandı. Akkuş, sıkı antrenman programıyla hazırlanarak hayalini gerçekleştirdi ve Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonu oldu.

28.06.2024 08:24
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Sırbistan'da 24-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda, kadınlar 65 kiloda Türkiye'yi temsil eden Bayburtlu güreş sporcusu Beyzanur Akkuş, finalde Rus rakibi Daria Frolova'yı 6-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Antrenörü Mustafa Çiftci gözetiminde Avrupa Şampiyonası'na sıkı bir antrenman programıyla hazırlanan Akkuş, Türkiye şampiyonluğunun ardından hayali olan Avrupa şampiyonluğuna azmiyle ulaştı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada Akkuş, Bulgar rakibi İlinka Stefanova karşısında 4-0 öndeyken, 31 saniyede rakibini tuşla yendi. Çeyrek finalde Ukraynalı Konstantsia Sarbeia'yı 7-4 yenen Akkuş, yarı finalde Finlandiyalı Selma Pıhlaja'yı 7-0 mağlup etti. Finalde karşılaştığı Rus Daria Frolova'ya 4 fark atan Akkuş, Rus rakibi karşısında 6-2'lik skor elde ederek, Avrupa şampiyonu oldu, altın madalyayı kazandı.

Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan Akkuş, hedeflediği Avrupa şampiyonluğuna sıkı antrenman programıyla kavuştu. Babası Ensar Akkuş'un ve antrenörü Mustafa Çiftci'nin her zaman destekçisi olduğu Akkuş, Avrupa'da da adından söz ettirerek, ay yıldızlı bayrağı Avrupa'da dalgalandırdı, göğüsleri kabarttı.

Kızıyla her zaman gurur duyduğunu söyleyen baba Ensar Akkuş, "Kızım Türkiye şampiyonu olduğunda çok sevinmiştik. Beyza'nın Avrupa şampiyonu olacağından emindim. Çok çalışıyordu, emek veriyordu. Allah emeklerini karşılıksız bırakmadı. İstiklal Marşımızı söyletip, Türk bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırdı, her zaman olduğu gibi yine bizleri gururlandırdı. Evladımla gurur duyduk" dedi.

Akkuş'un bileğinin hakkıyla maçları kazanarak Avrupa Şampiyonu olduğunu belirten antrenör Mustafa Çiftci ise, Akkuş'un daha birçok başarıya imza atacağını vurgulayarak, "Beyza hem azimli, hem de ahlaklı bir sporcu. Beyza ciddi anlamda çok çalıştı, çabaladı şimdi ise emeklerinin karşılığını Avrupa şampiyonu olarak aldı. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Artık karşımızda hem Türkiye hem de Avrupa Şampiyonu bir Beyza var. Beyza'ya bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum" diye konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bayburtlu güreşçi Beyzanur Akkuş, U17 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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