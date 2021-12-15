Bayern Münih deplasmanda Stuttgart'ı 5 golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 5-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 16. haftasında Mercedes-Benz Arena'da Stuttgart'a konuk oldu.

Bavyera ekibi, 40. dakikada Serge Gnabry'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bayern Münih, 53. ve 74. dakikalarda Serge Gnabry, 69. ve 72. dakikalarda da Robert Lewandowski'nin golleriyle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Puanını 40'a çıkaran Bayern Münih liderliğini sürdürdü.

Stuttgart ise 17 puanda kaldı.

Teknik direktörlüğünü Tayfun Korkut'un yaptığı Hertha Berlin, deplasmanda Mainz 05'e 4-0 yenildi.

Mainz 05'in gollerini 19. dakikada Jae-sung Lee, 41. dakikada Alexander Hack, 49. dakikada Silvan Widmer ve 79. dakikada Jean-Paul Boetius attı.

Mainz ekibi, puanını 24'e çıkarırken Tayfun Korkut yönetiminde ilk yenilgiyi alan Hertha Berlin'in 18 puanı bulunuyor.

Günün diğer karşılaşmalarında Köln deplasmanda Wolfsburg'u 3-2, Arminia Bielefeld de sahasında Bochum'u 2-0 mağlup etti.