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Bayern Münih, Dortmund taraftarına yine forma yaktıracak - Son Dakika

Bayern Münih, Dortmund taraftarına yine forma yaktıracak

15.12.2021 23:13

Bayern Münih'in yaz transfer dönemi için planı ortaya çıktı. Alman devi, Lewandowski'nin takımdan ayrılması halinde Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek. Daha önce Dortmund'dan Lewandowski, Götze ve Hummels'i kadrosuna katan Bayern, Norveçli yıldıza imzayı attırması durumunda sarı-siyahlı taraftarları bir kez daha kahredecek.

Bayern Münih'te Lewandowski ve Coman'ın takımdan ayrılması gündemde. Alman devi iki yıldızla yolları ayırması halinde izleyeceği yol haritasını şimdiden belirledi.

HAALAND VE DEMBELE İÇİN HAREKETE GEÇECEKLER

Sporx'in Bild'den aktardığı habere göre, Münih kulübünün transfer harekatı, Robert Lewandowski ve Kingsley Coman ile yeni sözleşme görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağına bağlı olacağı belirtildi. Haberde bu iki oyuncunun takımdan ayrılması halinde, Bayern'in ilk alternatiflerinin Borussia Dortmund'un yıldız forveti Erling Haaland ve Barcelona orta saha oyuncusu Ousmane Dembele olduğu aktarıldı.

Bayern Münih, Dortmund taraftarına yine forma yaktıracak

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Son Dakika Spor Bayern Münih, Dortmund taraftarına yine forma yaktıracak - Son Dakika Spor


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