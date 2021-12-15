Bayern Münih, Dortmund taraftarına yine forma yaktıracak

Bayern Münih'te Lewandowski ve Coman'ın takımdan ayrılması gündemde. Alman devi iki yıldızla yolları ayırması halinde izleyeceği yol haritasını şimdiden belirledi.

HAALAND VE DEMBELE İÇİN HAREKETE GEÇECEKLER

Sporx'in Bild'den aktardığı habere göre, Münih kulübünün transfer harekatı, Robert Lewandowski ve Kingsley Coman ile yeni sözleşme görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağına bağlı olacağı belirtildi. Haberde bu iki oyuncunun takımdan ayrılması halinde, Bayern'in ilk alternatiflerinin Borussia Dortmund'un yıldız forveti Erling Haaland ve Barcelona orta saha oyuncusu Ousmane Dembele olduğu aktarıldı.