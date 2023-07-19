Bayern Münih, dostluk maçında rakibine gol oldu yağdı! Skoru görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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Bayern Münih, dostluk maçında rakibine gol oldu yağdı! Skoru görenler gözlerine inanamadı

19.07.2023 11:09

Bundesliga devi Bayern Münih, FC Rottach-Egern ile oynadığı maçta farka koştu ve 27-0'lık bir galibiyet elde etti. Bayern Münih'in farklı galibiyetinde 3 futbolcu 5 gol atarken, toplamda 15 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Bundesliga devi Bayern Münih, FC Rottach-Egern ile kozlarını paylaştığı mücadelede farka koştu. Bavyera temsilcisi mücadeleden 27-0'lık zaferle ayrıldı.

3 FUTBOLCU, 5 GOL ATTI

Karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri ilk yarıda,3, 13, 37, 42, 45. dakikada Musiala; 5, 12, 43. dakikada Gnabry, 8. dakikada Davies, 20. dakikada Laimer, 22, 26, 28, 34, 41. dakikada Tel, 28. dakikada Mazraou, 31. dakikada Upamecano ve 35. dakikada Sane kaydetti. İkinci yarıdaki goller ise 49, 64, 66, 70, 72. dakikada Sabitzer, 74. dakikada Guerreiro, 85. dakikada Gravenberch, 86. dakikada Coman ve 90. dakikada Mane'den geldi.

GELENEK BOZULMADI

Rottach ile 2018'de karşılaştığı maçı 20-2 kazanan Bayern Münih, 2019'da ise sahadan 23-0'lık skorla ayrılmıştı.

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Bayern Münih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih, dostluk maçında rakibine gol oldu yağdı! Skoru görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayern Münih, dostluk maçında rakibine gol oldu yağdı! Skoru görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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