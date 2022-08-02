Kanadalı futbolcu Davies, Dünya Kupası gelirini hayır kurumlarına bağışlayacak - Son Dakika
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Kanadalı futbolcu Davies, Dünya Kupası gelirini hayır kurumlarına bağışlayacak

02.08.2022 22:42
Kanadalı futbolcu Davies, Dünya Kupası gelirini hayır kurumlarına bağışlayacak

Bayern Münih'in Liberya asıllı Kanadalı futbolcusu Alphonso Davies, bu yıl Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda elde edeceği gelirini hayır kurumlarına bağışlayacağını duyurdu.

Bayern Münih'in Liberya asıllı Kanadalı futbolcusu Alphonso Davies, bu yıl Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda elde edeceği gelirini hayır kurumlarına bağışlayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Davies, "Kanada bana ve aileme kucak açtı, bize daha iyi bir yaşam fırsatı verdi, hayallerimi yaşamamı sağladı. Kanada için oynamak büyük bir onur ve bu yüzden bu yılki Dünya Kupası gelirini hayır kurumlarına bağışlamaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), 21 yaşındaki defans oyuncusunun 2021 yılının futbolcusu seçildiğini duyurmuştu.

Davies, Kanada'ya taşınmadan önce beş yılını geçirdiği Gana'daki bir mülteci kampında Liberyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

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Kaynak: AA

Bayern Münih, Kanada, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanadalı futbolcu Davies, Dünya Kupası gelirini hayır kurumlarına bağışlayacak - Son Dakika

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