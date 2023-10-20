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Bayern Münih, Filistin'e destek verdiği için Bild'in hedef gösterdiği Mazraoui'ye sahip çıktı - Son Dakika

Bayern Münih, Filistin'e destek verdiği için Bild'in hedef gösterdiği Mazraoui'ye sahip çıktı

Son Güncelleme: 20.10.2023 12:45

Bayern Münih, Filistin'e destek verdiği için Alman basınından Bild'in hedef gösterdiği Noussair Mazraoui'ye destek vererek oyuncunun takımda kalacağını açıkladı.

Filistin'e destek verdiği için Bild gazetesi tarafından hedef gösterilen Fas kökenli Hollandalı futbolcusu Noussair Mazraoui'ye kulübü Bayern Münih sahip çıktı.

"TERÖR VE SAVAŞI KESİNLİKLE REDDEDİYOR"

Kulübün CEO'su Jan-Christian Dreesen, 25 yaşındaki futbolcuyla yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, "Noussair Mazraoui, barışsever bir kişi olarak terör ve savaşı kesinlikle reddettiğini bize inandırıcı bir şekilde ifade etmiştir. Paylaşımlarının rahatsızlığa yol açmış olmasından dolayı üzüntü duymaktadır." ifadelerini kullandı.

SAKATLIK NEDENİYLE KADRODA OLMAYACAK

Dreesen, Mazraoui'nin terörün her çeşidini ve her türlü terör örgütünü kınadığını ifade etti. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da Mazraoui'nin Bayern Münih forması giymeye devam edeceği aktarılırken oyuncunun, Fas Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle şu anda kadroda yer alamayacağı kaydedildi.

Bild'in 'Terör savunucusu' olarak hedef gösterdiği Mazraoui'ye Bayern Münih sahip çıktı
Bild: Sahada terör savunucuları mı var?
Kaynak: AA

Bayern Münih, Filistin, Almanya, Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih, Filistin'e destek verdiği için Bild'in hedef gösterdiği Mazraoui'ye sahip çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayern Münih, Filistin'e destek verdiği için Bild'in hedef gösterdiği Mazraoui'ye sahip çıktı - Son Dakika
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