Bayırköyspor BAL'a devam dedi - Son Dakika
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Bayırköyspor BAL'a devam dedi

01.05.2022 23:05
Bayırköyspor BAL'a devam dedi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Out maçında Bayırköyspor, Bilecikspor'u 1-0 yendi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Out maçında Bayırköyspor, Bilecikspor'u 1-0 yendi. Bu skor sonrası Bayırköyspor seneyi yine BAL'da mücadele edecek.

Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Bilecikspor ile BAL temsilcisi Bayırköyspor Play-Out maçında Pazaryeri İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Her iki takımın takımın taraftarları kendine ayrılan yeri adeta tıka basa doldururken, Bilecikspor taraftarları 14 yıllık profesyonel lig hasretine son vermek için 90 dakika susmadılar. Maça iyi başlayan Bayırköyspor ilk dakikalarda bulduğu bir serbest vuruşu direkten dönerken, topu daha çok isteyen taraf oldu. Bilecikspor taraftar desteği ile maça dengesi koyarken, ilk yarı 0-0'lık sonuçla bitti. Maçın ikinci yarısına iki takım da hücum düşünerek başlarken, maçın 65. dakikasında Bilecikspor'un en iyilerinden biri olan Hasan Altıntaş çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra Bayırköyspor maçta üstünlüğü ele geçirirken, 75. dakikada golcüsü Semih Durmuş'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Bilecikspor beraberlik için ataklarını sıklaştırsa da bu ataklar sonuçsuz kaldı. Maçı Bayırköyspor 1-0 kazanarak, 2022-2023 sezonunda yine BAL'da mücadele edecek. Bilecikspor ise; 2022-2023 sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele edecek.

Maç sonunda Bileciksporlu futbolcular, yöneticiler ve taraftarları maçın orta hakemi Kütahya bölgesinden Nevzat Okat'a ucuz kart çıkardığı iddia ederek tepki gösterdi. Hakem triosu maç sonunda taraftarların tepkisinden soyunma odalarına koşarak girdi.

Maç sonunda takımı tebrik eden Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Pazaryeri İlçe Stadyumu'nda oynadığımız BAL'a yükselme maçında Bayırköyspor'umuz Bilecikspor Kulübümüzü 1-0 mağlup ederek önümüzdeki sene de ilimizi BAL'da temsil etme hak kazandı. Centilmenlik içinde geçen maçta emek veren her iki takım oyuncularını yöneticilerini taraftarlarını tebrik ediyorum" dedi.

Maçı, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin ve çok sayıda taraftar izledi. - BİLECİK

Bayırköyspor BAL'a devam dedi
Bayırköyspor BAL'a devam dedi
Bayırköyspor BAL'a devam dedi
Bayırköyspor BAL'a devam dedi
Bayırköyspor BAL'a devam dedi
Bayırköyspor BAL'a devam dedi

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Amatör Lig, Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayırköyspor BAL'a devam dedi - Son Dakika


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