Bayırköyspor, Çağlayan Azotspor'u 7-0 yendi - Son Dakika
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Bayırköyspor, Çağlayan Azotspor'u 7-0 yendi

21.03.2022 13:44
Bayırköyspor, Çağlayan Azotspor'u 7-0 yendi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 15. hafta müsabakasında Bayırköyspor, kendi saha ve seyircisi önünde farklı kazandı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 15. hafta müsabakasında Bayırköyspor, kendi saha ve seyircisi önünde farklı kazandı.

Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynanan BAL 3. Grup 15. hafta müsabakasında Bayırköyspor, lig sonuncusu Kütahya temsilcisi Çağlayan Azotspor'u 7-0 yendi. Maça iyi başlayan Bayırköyspor 9. dakikada Semih Durmuş'un golüyle 1-0 öne geçti. 17. dakikada Cüneyt Balçık, Bayırköyspor'un 2. golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıya da iyi başlayan Bayırköyspor, 50. dakikada Semih Durmuş'un golüyle 3-0 öne geçti. Maçın 55. dakikasında Eray Akdemir durumu 4-0 yaptı. Maçın 67. dakikasında Atahan Mehmet Kömürlü durumu 5-0'a getirdi. 69. dakikada Bayırköyspor bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Semih Durmuş bu atıştan yaralanamadı. Maçın 79. dakikasında Atahan Mehmet Kömürlü kendisinin ikinci takımın 6. golünü kaydetti. 89. dakikada Bayırköyspor'un golcü oyuncusu Cüneyt Balçık skoru belirleyen golü kaybetti. Bayırköyspor maçı 7-0 kazanırken, puanını 27'ye çıkardı. Bayırköyspor 10 takımlı ligde 4. sırada yer alırken, lider Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.

Vitraspor lideri devirdi

Öte yandan gruptaki diğer bir Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor deplasmanda grup lideri Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni 84. dakikada Yasin Gün'ün golüyle 1-0 yenerek puanını 27'ye çıkardı. - BİLECİK

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Semih Durmuş, Amatör Lig, Osmaneli, Çağlayan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayırköyspor, Çağlayan Azotspor'u 7-0 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayırköyspor, Çağlayan Azotspor'u 7-0 yendi - Son Dakika
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