Bayırköyspor kendi evinde mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3'üncü grup 8'inci hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi saha ve seyirci önünde kaybetti.

Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nda oynan BAL grup 8'inci hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi saha ve seyirci önünde Eskişehir Yunusemrespor'a 2-1 mağlup oldu. Maça iyi başlayan deplasman ekibi 16'ıncı dakika Fatih Kaçmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 44'üncü dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası Yunusemresporlu Fırat Kaya çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra bulunan karşılıklı ataklar sonuçsuz kalınca Eskişehir Yunusemrespor ilk yarının sonunda 1-0'lık üstünlükle soyunma odasına girdi. Maçın 50'inci dakikasında Eskişehir Yunusemrespor'dan Fırat Kaya kırmızı kart görerek, takımın 10 kişi bıraktı. Maçın 56'ıncı dakikasından itibaren 10 kişi oynayan Eskişehir Yunusemrespor Mefayir Tekin golüyle durumu 2-0'a getirdi. Maçın74'üncü dakikasında gelişen Bayırköyspor atağında Emre Kurar golüyle durum 2-1'e geldi. Bu golden sonra beraberlik golü için tek kale oynayan Bayırköyspor maçın 79'uncu dakikasında penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Cüneyt Balçık penaltı atışından yararlanamadı. Maç Eskişehir Yunusemrespor'a 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Bayırköyspor bu mağlubiyetle 13 puanla kalırken, Eskişehir Yunusemrespor 14 puana yükseldi. - BİLECİK