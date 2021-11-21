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Baykan, Elazığlı güreşçilere hediyelerini gönderdi - Son Dakika

Baykan, Elazığlı güreşçilere hediyelerini gönderdi

21.11.2021 11:40
Baykan, Elazığlı güreşçilere hediyelerini gönderdi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Elazığlı güreşçilere hediyeler gönderdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Elazığlı güreşçilere hediyeler gönderdi.

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren'in Çok Amaçlı Spor Merkezi Güreş Salonu'nda güreşçilere yaptığı ziyarete görüntülü bağlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, görüşme neticesinde sporculara eşofman takımı ve tişört hediyesi sözü vermişti.

Sözünü yerine getiren Baykan'ın gönderdiği hediyeler, il müdürü Eren tarafından sporculara takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde güreşçilerimizin antrenmanlarını ziyaretimde Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Baykan ile gerçekleştirdiğimiz görüntülü görüşmede, sporcularımız ve antrenörlerimizle hemhal olmuş bu görüşme neticesinde sporcularımıza eşofman takımı ve tişört hediyesi sözü vermişti. Elimize ulaşan hediyeleri cumartesi günü yine çok amaçlı spor merkezimizde antrenman yapan güreşçilerimizi ziyaret ederek hediyelerini takdim ettik Tabi bulunduğumuz salon Çok Amaçlı Spor Merkezimizin inşasını tamamladıktan sonra güreş sporcularımızın için de rantabl ve milli takım standartlarında bir salon haline getirdik. Aramıza yeni katılan sporcularımızla beraber güzel bir ekip oluşturduk. Sıkı bir hazırlık içerisinde olan sporcularımız ve bu bağlamda da Güreş Antrenörlerimiz Mehmet, İlyas Peker, Nazım Kaya ve Muhammed Abacıoğlu hocalarıma teşekkür ediyorum. Nazik hediyeleri ve her daim destekleriyle yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ELAZIĞ

Baykan, Elazığlı güreşçilere hediyelerini gönderdi
Baykan, Elazığlı güreşçilere hediyelerini gönderdi
Baykan, Elazığlı güreşçilere hediyelerini gönderdi

Mehmet Baykan, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Baykan, Elazığlı güreşçilere hediyelerini gönderdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Baykan, Elazığlı güreşçilere hediyelerini gönderdi - Son Dakika
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