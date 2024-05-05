Bayrak Futbolu Kadınlar Türkiye Şampiyonası Afyonkarahisar'da tamamlandı - Son Dakika
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Bayrak Futbolu Kadınlar Türkiye Şampiyonası Afyonkarahisar'da tamamlandı

Bayrak Futbolu Kadınlar Türkiye Şampiyonası Afyonkarahisar\'da tamamlandı

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen Bayrak Futbolu Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki atletizm sahasında düzenlenen şampiyonaya 24 takım katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, bayrak futbolunun kentte ilk defa yapıldığını belirtti.

05.05.2024 21:29
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Bayrak Futbolu (Flag Football) Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı Afyonkarahisar'da tamamlandı.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen ve Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki atletizm sahasında gerçekleştirilen şampiyonaya, 24 takım katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bayrak futbolunun kentte ilk defa yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA

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