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Bayrak Futbolu Türkiye Ragbi Federasyonuna Alt Spor Dalı Olarak Bağlandı - Son Dakika
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Bayrak Futbolu Türkiye Ragbi Federasyonuna Alt Spor Dalı Olarak Bağlandı

Bayrak futbolu, Türkiye Ragbi Federasyonuna alt spor dalı olarak bağlandı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından da Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na dahil edilmesi kararlaştırılmıştı.

Bayrak Futbolu Türkiye Ragbi Federasyonuna Alt Spor Dalı Olarak Bağlandı
20.12.2023 - 16:36,
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Bayrak futbolu branşı Türkiye Ragbi Federasyonuna "alt spor dalı" olarak bağlandı.

Federasyondan yapılan açıklamada "19.12.2023 tarihli ve 89 sayılı bakanlık makamının oluru ile flag (bayrak) futbol spor dalı, Türkiye Ragbi Federasyonuna alt spor dalı olarak bağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), bayrak futbolunun Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na dahil edilmesine karar vermişti.

Kaynak: AA
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