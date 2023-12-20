Bayrak Futbolu Türkiye Ragbi Federasyonuna Alt Spor Dalı Olarak Bağlandı

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Bayrak futbolu branşı Türkiye Ragbi Federasyonuna "alt spor dalı" olarak bağlandı.
Federasyondan yapılan açıklamada "19.12.2023 tarihli ve 89 sayılı bakanlık makamının oluru ile flag (bayrak) futbol spor dalı, Türkiye Ragbi Federasyonuna alt spor dalı olarak bağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), bayrak futbolunun Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na dahil edilmesine karar vermişti.
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