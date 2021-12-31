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Bayrampaşa Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek - Son Dakika

Bayrampaşa Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek

31.12.2021 10:06

- Bayrampaşa Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek Bayrampaşa Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi yardımda bulundu.

- Bayrampaşa Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek

İSTANBUL - Bayrampaşa Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi yardımda bulundu. Başkan Atila Aydıner, düzenlenen programda 18 kulüp yöneticisine toplam 280 bin liralık çekleri takdim etti.

Bugüne kadar çok sayıda spor tesisini hizmete sunan ve amatör spor kulüplerine düzenli olarak malzeme yardımı yapan Bayrampaşa Belediyesi, bu kez de amatör spor kulüplerine nakdi yardımda bulundu. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in ev sahipliğinde Hasbahçe Davet Evi'nde düzenlenen yemekli programla, ilçedeki toplam 18 kulübüne toplam 280 bin lira tutarındaki çekleri verildi. Programa Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa AK Parti İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Bayrampaşa Kulüpler Birliği Başkanı Ülkü Gürkan, AK Parti ve CHP meclis üyeleri, Bayrampaşa mahalle muhtarları, spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

"Amatör spor kulüpleri yavrularımızı her türlü kötülükten kurtarıyorlar"

Kulüp başkanlarına çekleri tek tek takdim eden Başkan Atila Aydıner, "Bugün amatör spor kulüplerimize toplamda 18 amatör spor kulübümüze Bayrampaşa Belediyesi olarak nakdi yardımda bulunduk. Toplamda 280 bin lira tutan bu tutarı 18'e böldük. Her spor kulübümüze bu akşam 15 bin 500 lira nakdi olarak onlara destek yardımında bulunduk. Çünkü bunlar yavrularımızı her türlü kötü alışkanlıktan kurtarıyorlar. Spor kulübünde onlara sporun o evrensel düşüncesini aşılıyorlar o nedenle onları da topluma kazandırabilmek toplum içerisinde de iyi bir futbolcu olmalarını temin etmek maksadıyla amatör spor kulüplerimize maddi manevi ne varsa bütün spor sahalarımız, halı sahalarımız hepsinin tamamını kendilerine tahsis ettik.

Bundan sonrada amatör spor kulüplerimizden biz artık başarı bekliyoruz. Bu akşamda kendilerine başarı diye talimatı da verdik. Bundan sonra bütün amatör spor kulüplerimiz 2. Amatörden 1. Amatöre oradan da süper amatöre doğru yürüyecekleri kanaatindeyim" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek
Bayrampaşa Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek
Bayrampaşa Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek

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Atila Aydıner, Bayrampaşa, AK Parti, Hisarcık, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayrampaşa Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek - Son Dakika Spor


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