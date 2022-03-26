Bayrampaşa Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında şehitler unutulmadı - Son Dakika
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Bayrampaşa Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında şehitler unutulmadı

26.03.2022 16:41

- Bayrampaşa Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında şehitler unutulmadı Bayrampaşa Spor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında gerçekleşen maçta şehitler unutulmadı.

- Bayrampaşa Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında şehitler unutulmadı

İSTANBUL - Bayrampaşa Spor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında gerçekleşen maçta şehitler unutulmadı. Spor müsabakasına çıkan Bayrampaşa Spor oyuncuları, "Şehidim rahat uyu emanetin emin ellerde" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

Bayrampaşa'da TFF 3. Lig grupları arasında gerçekleşen turnuvada bu hafta Bayrampaşa Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyesporu misafir etti. Maç başlangıcında şehitler, pankart ve Türk bayrağı ile anıldı. Sahaya çıkan Bayrampaşa Spor oyuncuları "Şehidim rahat uyu emanetin emin ellerde" yazılı pankart açarak yürürken taraftarlar ise dev Türk bayrağı açtı. Şehitlerin anıldığı müsabakaya Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Hakan Sulu, Başkan vekili Kadir Balık ve ünlü oyuncu Meral Konrat katıldı.

Müsabakaya katılan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Hakan Sulu; "bugün bizler içinde aslında çok önemli bir gün Şehitlerimizi unutturmamak için. şehitlerimiz şerefimizdir. Biz her zaman sizlerle beraberiz sizin yanınızdayız" dedi.

Müsabakaya katılan Başkan vekili Kadir Balık ise, "Stadın içinde Bayrampaşa'mızın beşte beş yaptığı teknik direktörü ile beraber, buradan başkan Erkan Özkaya'ya Bayrampaşa taraftarlar derneğine çok teşekkür ediyorum. Bizde İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneği olarak Bayrampaşa'mıza ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim o güzel flamamızı açtıkları için onları yürekten öpüyorum" şeklinde konuştu.

Futbol müsabakasına katılan Ünlü oyuncu Meral Konrat, "Uzun bir aradan sonra ilk defa maça geldim. Bu kadar coşkulu ve bir o kadarda anlamlı bir günde burada olamam gerçekten çok önemli. Buradan bütün şehit aileleri derneğine ve dernek başkanı Hakan Uslu'ya da teşekkür ediyorum" dedi.

Bayrampaşa Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında şehitler unutulmadı
Bayrampaşa Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında şehitler unutulmadı
Bayrampaşa Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında şehitler unutulmadı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayrampaşa Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında şehitler unutulmadı - Son Dakika


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