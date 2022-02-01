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BB Erzurumspor'da Yücel İldiz dönemi - Son Dakika

BB Erzurumspor'da Yücel İldiz dönemi

01.02.2022 13:57
BB Erzurumspor'da Yücel İldiz dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor daha önce prensip anlaşmasına varılan Teknik Direktör Yücel İldiz ile sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor daha önce prensip anlaşmasına varılan Teknik Direktör Yücel İldiz ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yücel İldiz oldu. Kulüp tesislerinde, Başkan Ömer Düzgün'ün katıldığı imza töreniyle deneyimli Teknik Direktör Yücel İldiz sözleşme imzaladı. Yarım sezonluk imzalanan sözleşmenin ardından İldiz antrenmana katılarak takımın başındaki yerini alacak. - ERZURUM

BB Erzurumspor'da Yücel İldiz dönemi
BB Erzurumspor'da Yücel İldiz dönemi

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Erzurumspor Kulübü, Yücel İldiz, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor'da Yücel İldiz dönemi - Son Dakika Spor


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