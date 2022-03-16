BB Erzurumspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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BB Erzurumspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

16.03.2022 09:48
BB Erzurumspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçtiğimiz hafta hava muhalefeti nedeniyle ertelenen 29 hafta konuk edeceği Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçtiğimiz hafta hava muhalefeti nedeniyle ertelenen 29 hafta konuk edeceği Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, nezaretinde hazırlıklarını sürdüren BB Erzurumspor, Kulüp Tesissilerinde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle 5'e 2 pas oyunuyla devam etti.

Teknik Direktör Bilazer, "Biz sahaya çıkıp futbolumuzu centilmence oynayarak kazanmak istiyoruz. Hakemin bitiş düdüğüne kadar olan zaman dilimini çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah kazanarak hedeflediğimiz başarılı yola devam etmek istiyoruz" dedi.

Mavi-Beyazlılar, antrenmanın son bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale maçı yaparak tamamladı.

BB Erzurumspor - Yılport Samsunspor maçı 19 Mart 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak. - ERZURUM

BB Erzurumspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Erzurumspor Kulübü, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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