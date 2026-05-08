BCL On Yılın Ödülleri Sahiplerini Buldu

08.05.2026 17:15
2025-2026 sezonu ödülleri Badalona'da düzenlenen törenle verildi, MVP Frank Bartley oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) 2025-2026 sezonu ile "BCL On Yılın Ödülleri" sahiplerini buldu.

İspanya'nın Badalona kentindeki Zorrilla Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen törene FIBA Başkanı Şeyh Saud Al Thani, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile TBF Genel Sekreteri ve Basketbol Şampiyonlar Ligi Müsabakalar Komisyonu Başkanı Serhan Antalyalı ve çok sayıda davetli katıldı.

"Sezonun En İyi Savunma Oyuncusu" seçilen Unicaja'dan Kendrick Perry'e ödülünü Hüseyin Beşok takdim etti.

Galatasaray MCT Technic'ten Errick McCollum, sezonunun en iyi ikinci beşinde yer aldı.

Öte yandan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 10 sezonunun tamamında forma giyen Pierre-Antoine Gillet, özel ödülün sahibi oldu.

Taraftarlar, kulüpler, oyuncular, medya temsilcileri ve Şampiyonlar Ligi çalışanlarının oy kullandığı "On Yılın Ödülleri"nin en iyi ilk beşinde Giorgi Shermadini (La Laguna), Vojtech Hruban (ERA Nymburk/Cholet Basket), Kendrick Perry (Nizhny Novgorod/Unicaja), Kevin Punter (Rosa Radom/AEK BC/Virtus Bologna) ve Marcelinho Huertas (La Laguna) yer aldı.

On yılın en iyi başantrenörü ödülünü ise La Laguna Başantrenörü Txus Vidorreta kazandı.

2025-2026 sezonu ödüllerini alan oyuncu ve başantrenör şöyle:

En Değerli Oyuncu (MVP): Frank Bartley (AEK BC)

Sezonun En İyi Beşi: Jerrick Harding (Rytas Vilnius), Frank Bartley (AEK BC), Ricky Rubio (Joventut Badalona), Raiquan Gray (AEK BC), Giorgi Shermadini (La Laguna)

Sezonun En İyi İkinci Beşi: Errick McCollum (Galatasaray MCT Technic), Marcelinho Huertas (La Laguna), Jack Kayil (Alba Berlin), Chris Duarte (Unicaja), Arturas Gudaitis (Rytas Vilnius)

Sezonun En İyi Genç Oyuncusu: Jack Kayil (Alba Berlin)

Sezonun En İyi Savunma Oyuncusu: Kendrick Perry (Unicaja)

Sezonun En iyi Koçu: Dragan Sakota (AEK BC)

Kaynak: AA

