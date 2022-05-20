Bedensel engelli rekortmen haltercinin hedefi Avrupa şampiyonluğu

Kocaeli'de düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kıran milli sporcu Mustafa Gül, eylülde Tiflis'te yapılacak Avrupa Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Kocaeli'de mart ayında düzenlenen şampiyonada 65 kiloda 160 kiloluk kaldırışıyla rekor kıran 35 yaşındaki Gül, çalışmalarını milli takım antrenörü Hüseyin Dökmetaş yönetiminde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Seyrantepe Spor Tesisleri'nde sürdürüyor.

Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcusu Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2003'te elektrik akımına kapılması sonucu iki ayağını da kaybettiğini söyledi.

Tekerlekli sandalye basketbol takımına katılarak spora başladığını anlatan Gül, antrenörünün yönlendirmesiyle 10 yıl önce haltere yöneldiğini belirtti.

Gül, halterde 8 kez Türkiye birinciliği elde ettiğini dile getirerek, "Avrupa şampiyonasına daha önce gittim ve 1 kilo ile üçüncülüğü kaçırdım ama bırakmadım, daha çok ve azimle çalışıyorum. Avrupa şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

Kocaeli'de haziranda düzenlenecek milli takım kampına katılacağını anlatan Gül, "4 aylık kamp sürecinden sonra 25-30 Eylül'de Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Avrupa Şampiyonası var. Burada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağım." diye konuştu.

"Kader arkadaşlarım." dediği bedensel engellilere spor yapmaları çağrısında bulunan Gül, "Bedensel engellilerimiz dört duvar arasında kalmasın. Koşamıyoruz ama kendimize uygun spor yaptığımız zaman en azından vücut direncimiz daha yüksek oluyor ve sağlıklı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bunu ülkemize ve Sivas'ımıza yaşatacağız"

Gül, Tiflis'te düzenlenecek şampiyonaya iddialı hazırlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Amacım milli marşımızı şampiyonaya katılan bütün ülkelere dinletmek. En iyi marş bizim marşımız, onu duyunca bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Bayrağımızı dalgalandırmak, marşımızı söylettirmek çok büyük bir başarı. Bunu tarif edemem, kesinlikle yaşamamız lazım. İnşallah bunu ülkemize ve Sivas'ımıza yaşatacağız."

"7-8 senedir rekor kırılmıyordu"

Milli takım antrenörü Hüseyin Dökmetaş ise Gül'ün yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi.

Gül'ün Türkiye rekoru kırmasının sevindirici olduğunu anlatan Dökmetaş, "7-8 senedir rekor kırılmıyordu. Allah'ın izniyle bu sene inşallah Avrupa şampiyonasında İstiklal Marşı'mızı çaldırmayı hedefliyoruz. Mustafa'nın şampiyon olmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi ve Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yaşar Rende ise halter, masa tenisi, atletizm, bocce ve badminton branşlarında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Mustafa Gül'ün daha önce Avrupa'da dördüncü olduğunu anımsatan Rende, "Bu yıl çok çalışıyor ve çok azimli, emeklerimizin karşılığını almayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Rende, kendilerine tesis ve malzeme anlamında destek verenlere teşekkür ederek, spora yatkın tüm bedensel engellileri kulübe beklediklerini sözlerine ekledi.