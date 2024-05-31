Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da Gerçekleştirildi

Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara\'da Gerçekleştirildi

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi. Yenimahalle Spor Salonu'nda yapılan organizasyona 49 sporcu katıldı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, açılış konuşmasında Paris'te rekor sayıda madalya kazanacaklarına inandığını belirtti. Müsabakalar sonucunda Türkiye şampiyonu olan sporcular da açıklandı.

31.05.2024 16:59
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Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 49 sporcunun katılımıyla Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Organizasyonun açılışında konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Federasyonumuz bünyesinde Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nı gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. İnanıyorum ki Paris'te rekor sayıda madalya kazanacağız. Burada olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalar sonrasında Türkiye şampiyonu olan sporcular şunlar:

Genç kadınlar: 41 kilo Kader Kaplan, 45 kilo Sudenaz Özen

Büyük kadınlar: 45 kilo Şule Nur Aktay, 50 kilo Nazmiye Muratlı, 55 kilo Besra Duman, 61 kilo Gamze Sayer, 67 kilo Simge Elif Poyraz, 73 kilo Sibel Çam, 79 kilo Şevval Kutlu

Genç erkekler: 49 kilo Hasan Ergil, 54 kilo Eray Karadaş, 59 kilo Çağdaş Kaya, 80 kilo Kudret Bozoğlu.

Büyük erkekler: 49 kilo Muhammed Kaan Aktürk, 54 kilo Hasan Korkmaz, 59 kilo İsmail Zeki Korkmaz, 65 kilo Mustafa Gül, 72 kilo Tolga Işık, 80 kilo Uğur Yunuk, 88 kilo Tarık Akat, 97 kilo Kaner Altıntaş, 107 kilo Üzeyir Karakoç, +107 kilo Faruk Öztürk.

Kaynak: AA

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