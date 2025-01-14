beIN SPORTS'tan Canlı Yayında Anlık Tekrar Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

beIN SPORTS'tan Canlı Yayında Anlık Tekrar Uygulaması

beIN SPORTS\'tan Canlı Yayında Anlık Tekrar Uygulaması

beIN SPORTS, Süper Lig'de canlı yayında anlık tekrar özelliğini 20. hafta ile hayata geçiriyor.

14.01.2025 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

beIN SPORTS, Süper Lig'in 19. haftası itibarıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Canlı yayın sırasında oyunun durmasını beklemeden tekrarları ekrana getiren uygulamayla birlikte Türkiye, bu özelliği kullanan ilk ülkelerden biri olacak.

beIN SPORTS TÜRKİYE, Süper Lig'in 19. haftası itibarıyla canlı yayın sırasında oyunun durmasını beklemeden tekrarları ekrana getiren uygulamayı hayata geçirdi. 19. haftada belirli maçlarda gerçekleştirilen pilot uygulama sürecinin ardından, 20. hafta itibarıyla tüm Süper Lig maçlarında kullanılmaya başlanacak.

Yeni uygulama ile bir pozisyonun içinde gerçekleşen tartışmalı aksiyonlar, pozisyonun sonlanmasını beklemeden yayınlanacak. Ekran ikiye bölünerek hem canlı yayın hem de aynı anda tartışmalı pozisyonun tekrarları eşzamanlı olarak izleyicilerle buluşacak.

Süper Lig'in 20. haftasıyla birlikte de resmen hayata geçecek özellikle Süper Lig'de oynanacak tüm karşılaşmalarda seyirciler, bu uygulamadan faydalanarak tartışmalı pozisyonları anında izleme şansı bulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Futbol, Medya, Spor, beIN, Son Dakika

Son Dakika Spor beIN SPORTS'tan Canlı Yayında Anlık Tekrar Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:58:50. #1.12#
SON DAKİKA: beIN SPORTS'tan Canlı Yayında Anlık Tekrar Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.