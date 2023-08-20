Bekleneni veremedi! Morutan, Süper Lig ekibine imzayı atıyor - Son Dakika

Bekleneni veremedi! Morutan, Süper Lig ekibine imzayı atıyor

Son Güncelleme: 20.08.2023 18:43

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Olimpiu Morutan'ı bonservisiyle kadrosuna katmaya yakın. Başkent ekibi, Rumen futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son şampiyon Galatasaray'da bekleneni veremeyen Olimpiu Morutan'ın yeni takımı belli oluyor. Ertan Süzgün'ün haberine göre, Ankaragücü, saı-kırmızılılardan Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Başkent ekibi, 24 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle transfer etti. Ankaragücü, Rumen oyuncuyla kısa süre içinde 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Morutan'ın sözleşmesinde Galatasaray'ın sonraki satışı için %20 payı var. Ayrıca belirli opsiyonlara bağlı olarak Galatasaray için geri alma maddesi bulunuyor. Galatasaray'ın ayrılığı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Galatasaray, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bekleneni veremedi! Morutan, Süper Lig ekibine imzayı atıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:59 Yılan hikayesi son buluyor! Livakovic, gelecek hafta İstanbul'a geliyor
18:30 Bekleneni veremedi! Morutan, Süper Lig ekibine imzayı atıyor
18:17 Bekleneni veremedi! Morutan, Süper Lig ekibine imzayı atıyor
18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
17:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
17:55 Diyarbakır'da husumetli akrabaların barış yemeğinde kan aktı
17:52 Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat hamlesine eleştiri: Bu nasıl karşılanacak?
17:50 Otobüste çarşaflı kadına hakaret ve küfür iddiasına gözaltı
17:43 Husumetli aileler arasındaki barış yemeğinde kan aktı! 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
17:43 Daha 2'inci haftadan gerilim başladı! Trabzonspor'dan Dursun Özbek'e sert cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2023 19:06:17. #1.13#
SON DAKİKA: Bekleneni veremedi! Morutan, Süper Lig ekibine imzayı atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement