Belarus'un ihraç kararı onaylandı; Türkiye bir üst tura yükseldi

FIBA'nın Rusya ve Belarus'a bağlı milli takımların FIBA Milli Takım müsabakalarından ihraç etme kararının FIBA İcra Komitesi tarafından onaylanması sonucunda A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde direkt olarak 2'nci eleme turuna yükseldi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından 1 Mart 2022'de alınan ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından 25 Mart 2022'de onaylanan, Rus takımlarının ve yetkililerinin FIBA basketbol ve 3x3 basketbol müsabakalarına katılmasına izin verilmemesi kararına ek olarak, FIBA İcra Komitesi bugün, önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek FIBA basketbol müsabakaları için Rusya Basketbol Federasyonu (RBF) ve Belarus Basketbol Federasyonu (BBF) ile ilgili olarak kararları onayladı.

Alınan karar gereği bir sonraki duyuruya kadar Rusya veya Belarus'ta FIBA resmi basketbol müsabakaları düzenlenmeyecek. Ayrıca RBF ve BBF'ye bağlı takımlar FIBA milli takım müsabakalarından çekilmiş sayılacak. Alınan karar doğrultusunda Belarus ile birlikte 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde aynı grupta yer alan Türkiye , adını 2'nci eleme turuna yazdırdı.

Alınan karar gereği, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Avrupa Elemeleri B Grubu'ndan Rusya, H Grubu'ndan ise Belarus, yerlerine başka bir takım atanmadan gruplarından çıkarıldı. Her iki takımın tüm sonuçları iptal edildi ve sonuç olarak, grubun geri kalan takımları şu ana kadar oynanan 4 maçla 2'nci eleme turuna yükseldi. Takımları bu iki grupta (H ve G; A ve B) eşit olarak sınıflandırmak için, A ve G gruplarının son sıradaki takımlarına karşı oynanan ilk tur maçları dikkate alınmayacak. Yeni oluşacak L ve I grupları ise bu sıralamalara göre oluşturulacak.