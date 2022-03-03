Belarus takımları, UEFA maçlarını tarafsız sahada oynayacak - Son Dakika
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Belarus takımları, UEFA maçlarını tarafsız sahada oynayacak

03.03.2022 16:25
Belarus takımları, UEFA maçlarını tarafsız sahada oynayacak

Belarus Milli Takımı ve kulüpleri, UEFA organizasyonlarında iç saha maçlarını tarafsız bir statta ve seyircisiz oynayacak.

Belarus Milli Takımı ve kulüpleri, UEFA organizasyonlarında iç saha maçlarını tarafsız bir statta ve seyircisiz oynayacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya, Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahalenin ardından toplanan UEFA İcra Kurulu, Belarus kulüplerinin ve milli takımının bundan sonra iç saha maçlarını tarafsız bir statta oynamasını kararlaştırdı.

Açıklamada, Belarus takımlarının ev sahibi olduğu karşılaşmalara seyirci alınmayacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Belarus takımları, UEFA maçlarını tarafsız sahada oynayacak - Son Dakika


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