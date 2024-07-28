Belçika Grand Prix'sini George Russell kazandı - Son Dakika
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Belçika Grand Prix'sini George Russell kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı olan Belçika Grand Prix'sinde Mercedes takımının pilotu George Russell birinci oldu. Russell'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton ikinci, McLaren'in pilotu Oscar Piastri ise üçüncü oldu. George Russell, bu sezon ikinci kez birincilik elde etti. Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanında lider Max Verstappen ve Red Bull takımı oldu.

28.07.2024 17:51
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı Belçika Grand Prix'sine Mercedes takımının pilotu George Russell kazandı.

Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen 44 turluk yarışta damalı bayrağı ilk sırada Büyük Britanyalı sporcu Russell geçti.

Oldukça çekişmeli geçen yarışta ikinci ise Russell'ın takım arkadaşı ve vatandaşı Lewis Hamilton, liderin sadece 0.526 saniye gerisinden gelerek ikinci oldu. Spa-Francorchamps Pisti'nde üçüncü sırayı ise McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri elde etti. Piastri, birinci olan Russell'ın 1.173 saniye gerisinde finiş çizgisine geldi.

George Russell, Avusturya'dan sonra bu sezon ikinci kez birincilik elde etti.

Sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'si 23-25 Ağustos'ta koşulacak.

Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 275

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 197

3. Charles Leclerc (Monako): 174

4. Oscar Piastri (Avustralya): 164

5. Carlos Sainz (İspanya): 160

Takımlar

1. Red Bull: 404

2. McLaren: 361

3. Ferrari: 340

4. Mercedes: 284

5. Aston Martin: 71

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Belçika Grand Prix'sini George Russell kazandı - Son Dakika

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