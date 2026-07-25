Belçika Milli Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Mark van Bommel Oldu
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya mağlup olarak veda eden Belçika Milli Takımı, teknik direktör Rudi Garcia'nın ayrılmasının ardından Hollandalı çalıştırıcı Mark van Bommel'i takımın başına getirdi. Van Bommel, Belçika Milli Takımı'nı UEFA EURO 2028'e kadar çalıştıracak.
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Belçika Milli Takımı'nda teknik direktör Rudi Garcia ile yollar ayrılmıştı.
Belçika Futbol Federasyonu, boşalan teknik direktörlük görevine Hollandalı çalıştırıcı Mark van Bommel'in getirildiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan resmi açıklamada, "Mark van Bommel, Belçika Milli Takımı'nı UEFA EURO 2028'e kadar çalıştırmak üzere sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi. Böylece Van Bommel, Belçika Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.
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